قرار مهم من «التموين» بشأن أسعار اللحوم والدواجن قبل شهر رمضان

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تثبيت أسعار اللحوم والدواجن في المجمعات الاستهلاكية، وتكثيف ضخها لإتاحتها بسعر مخفض للمواطنين في 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، قبل حلول شهر رمضان.

أسعار اللحوم والدواجن في المجمعات الاسهلاكية

قالت مصادر في وزارة التموين، لـ«الوطن»، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، كلف الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار ضخ اللحود والدواجن لفروع المجمعات الاستهلاكية، بنفس الأسعار دون أي زيادة، وهي كالتالي:

- سعر كيلو اللحوم البلدية 220 جنيها.

- سعر كيلو الدواجن المحلية المجمدة 105 جنيهات.

أسعار السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية

ونوهت المصادر إلى استقرار أسعار السلع الغذائية في المجمعات ومنافذ التموين، إذ يُتاح السكر بالسعر الحر للمواطنين غير حاملي البطاقات، بـ27 جنيها، والزيت بأسعار مختلفة تبدأ من 30 حتى 45 جنيها.

وتستعد وزارة التموين، لصرف السلع التموينية لشهر فبراير، بداية من يوم الخميس المقبل، لجميع المواطنين حاملي البطاقات، والبالغ عددها 21 مليون بطاقة تموين، وبنفس أسعار السلع التموينية للأشهر الماضية، اذ يستقر سعر السكر المدعم عند 12.60 جنيها، ويستقر سعر الزيت في التموين عند 30 جنيها.