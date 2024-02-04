«التموين»: نتنظر تراجع سعر الذهب لــ2900 جنيه خلال الأيام المقبلة

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن المعدن الأصفر شهد ارتفاعا غير طبيعي خلال الأسبوعين الماضيين، إذ أن هناك ضغط شرائي قوي للغاية، حتى وصل السعر لأرقام عالية، بلغت 4100 و4150، وكان هذا سعرا غير عادل، مشيرا إلى أنه كان يوجه المواطنين بضرورة التريث في الشراء.

انخفاض سعر الذهب

وأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية على تليفزيون «الوطن»: «وصول سعر الذهب لـ4100 لم يكن عادلا، وقلت إنه سسينخفض إلى 3100 و3200 جنيه خلال أسبوع أو اثنين، وهذا ما حدث بالفعل إذ أصبح عيار 21 بسعر 3400 جنيه، وبذلك يكون انخفض سعر الذهب بحوالي أكثر من 700 جنيه، وهذا هو السعر الطبيعي ويعتبر عادلا».

وتابع: «ننتظر تسجيل بعض التراجعات في سعر الذهب، حتى يصل إلى 3000 و2900»، مؤكدا أنه لا يوجد ذهب مزيف، إذ أن جميع المشغولات والسبائك والجنيهات، مختومة، وجرت مراجعتها في مصلحة الدمغة والموازيين، لافتا إلى أن هذه المصلحة تقوم بدورها الكامل الرقابي من إسكندرية حتى أسوان.

المشغولات الذهبية المصرية أمنة

وأشار إلى أن بعض السبائك المستوردة، توجد بها بعض المشكلات، بينما كل المشغولات والسبائك والجنيهات الذهب المصرية، تقع تحت السيطرة والمراجعة التامة، وليس بها أي عيوب أو أخطاء.

وتوقع مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، انخفاض سعر الذهب بقيمة 200 أو 300 جنيه أخرى، مشيرا إلى أن الذهب يعد احتياطي استراتيجي للأفراد وللدول أيضا، فالولايات المتحدة الأمريكية لديها أكبر احتياطي استراتيجي من الذهب بحوالي 8133 طن على مستوى العالم، تليها ألمانيا بقيمة 3252 طن، ثم إيطاليا 2520 طنا.