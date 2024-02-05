وكيل «رياضة الشرقية» يوجه بحصر المخالفات في مراكز الشباب

عقد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الشرقية، اجتماعا خاصا بمديري الإدارات الفرعية ومسؤولي الإدارة الاستراتيجية بالإدارات الفرعية، لمناقشة خطة العمل والوقوف على إمكانات مراكز الشباب، وحصر متطلباتها خلال الفترة المقبلة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات

ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة مديري الإدارات الفرعية بتكثيف المتابعات الميدانية على مراكز الشباب، وتقديم التقارير الدورية بالمتابعات الميدانية بالتنسيق مع الإدارة الاستراتيجية بالمديرية، والوقوف علي تلافي جميع الملاحظات التي يتم رصدها في حينه أثناء المتابعات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال كل المخالفات.

تحسين الخدمة المقدمة للأعضاء

وأكد «عبدالعظيم»، ضرورة أعمال الصيانة والتطوير الخاصة بكل مرافق مراكز الشباب، لضمان جودة الخدمة المقدمة للأعضاء، بجانب الحفاظ علي الشكل الحضاري والجمالي لمراكز الشباب، والتأكيد على تنفيذ خطة الأنشطة بالمراكز وتنشيط العضويات، واستغلال كافة موارد المراكز والأدوات المتاحة لتوفير كافة السبل لتحقيق أقصي استفادة للأعضاء من خدمات مراكز الشباب.