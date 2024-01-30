سعر وشروط وموعد رحلات وزارة الشباب والرياضة للأقصر وأسوان

أعلنت الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة عن فتح باب الاشتراك في فعاليات الفوج الـ12 من رحلات قطار الشباب إلى مدينتي الأقصر وأسوان.

موعد رحلة الأقصر وأسوان

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أن يجري تنفيذ الفوج الـ12 لرحلات الأقصر وأسوان خلال الفترة من 9-2-2024 وحتى 16-2-2024، مشيرة إلى أن الحجز والتسجيل والسداد إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة من هنــــــــــــــا.

شروط الاشتراك في رحلة الأقصر وأسوان

حددت وزارة الشباب والرياضة شروط الاشتراك في رحلة الأقصر وأسوان وجاءت على النحو التالي:

- أن يكون السن من 18 إلى 40 سنة.

- لا يجوز تبديل المشترك بآخر نهائيا.

- لا يتم رد قيمة الإشتراك بعد السداد أو في حالة التغيب عن الرحلة.

قيمة الاشتراك في رحلة الأقصر وأسوان

- قيمة الاشتراك في رحلة الأقصر وأسوان تبلغ 1800 جنيه للفرد الواحد.

ويتضمن البرنامج زيارة عدد من أهم المعابد والمتاحف الأثرية في الأقصر وأسوان بالإضافة لجولات حرة.

طريقة دفع الاشتراك

وبخصوص طريقة الدفع أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه يتم سداد قيمة الإشتراك من خلال خاصية الدفع الإلكتروني مباشرة بواسطة بطاقة فيزا أو كروت بنكية أو منافذ فوري.

مكان التجمع وانطلاق رحلة الأقصر وأسوان

- التجمع لرحلة الذهاب بالقطار يوم الجمعة الموافق 9-2-2024 من محطة سكك حديد مصر رمسيس بالقاهرة في تمام الساعة 3:30 عصراً.