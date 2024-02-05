خبيرة مصرفية: دور كبير لجهود الدولة للرقابة على الأسواق في ضبط الأسعار

قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن المشروعات الاستثمارية والاتفاقيات بين مصر وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لها دور كبير في تراجع أسعار الصرف والقضاء على السوق السوداء، لافتة إلى أن جهود الدولة في الرقابة على الأسواق بشكل محكم لها دور كبير في ضبط الأسعار.

أسعار المشغولات الذهبية

وأوضحت الدماطي في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار المشغولات الذهبية تتراجع أيضا مع تراجع سعر الدولار، والمواطن بشكل عام يلجأ للذهب كملاذ آمن في ظل انخفاض قيمة الجنيه، لافتة إلى أن تراجع الدولار يعود للاتفاق بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي وفقا لبعض المنصات الرسمية، وستعلن الاتفاقيات بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، بجانب التعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي أكد استعداده لدعم الدولة ماليا، وأيضا مشروع رأس الحكمة الذي يُعد من أهم المشروعات الجاذبة للاستثمار وهو مشروع مبشر جدا.

الدفعة الأولى

وأكدت الخبيرة المصرفية أن كل هذه الأسباب أدت لانخفاض سعر الدولار، بما يؤكد أن السوق السوداء كانت تعمل بنظام المضاربات الاقتصادية الضخمة على سعر الدولار.