انهيار السوق السوداء للدولار بتراجع 20 جنيها.. وخبير اقتصادي يشرح الأسباب

شهد سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الانخفاضات المتتالية، خاصة بعد انهيار السوق السوداء، إذ سجل سعر الدولار في السوق الموازي تراجعًا ملحوظًا، ليصل إلى مستويات لم يشهدها منذ شهور.

وشهدت أسعار السلع والأسواق الأخرى تراجعات كبيرة بعد انهيار سعر الدولار في السوق السوداء، إذ انخفض سعر الدولار بنحو 20 جنيهًا، من 70 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، وهو أدنى مستوى له منذ شهور.

خبراء: هذه أسباب انهيار سعر الدولار في السوق السوداء

وكشف عدد كبير من الخبراء عن أسباب تراجع الدولار وانهياره في السوق السوداء بهذا الشكل الكبير والسريع والمفاجئ، وهو ما جاء كضربة موجعه للكثير من المضاربين في الأسواق، وكذلك ساهم بشكل كبير في خفض أسعار السلع.

وقال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن من أبرز أسباب تراجع سعر الدولار اقتراب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي واحتمالية زيادة التمويل، بجانب الإعلان عن ضخ استثمارات الخارجية في مصر خلال الفترة المقبلة، تقدر بمليارات الدولارات، وكذلك عمل الدولة على ضبط الأسواق.

ومن جانيه قال سامح هليل، الخبير المصرفي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفترة الماضية شهدت تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية، وذلك بعدما وصلت أسعاره إلى مستويات قياسية، ودفعت المضاربين إلى تهدئة المضاربة وتقليل الأسعار.