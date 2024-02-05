خبير مصرفي يتوقع انهيار أسعار الذهب سريعًا.. والسبب توافر الدولار

قال وليد عادل الخبير المصرفي والمحلل الاقتصادي، إن الانخفاض الكبير في أسعار الذهب الذي وصل إلى أكثر من 500 جنيه، ليس بسبب قلة الطلب على المعدن الأصفر، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي هو إحكام السيطرة على الدولار في الأسواق الموازية، وانخفاض أسعاره مقابل السعر الرسمي.

أسباب انخفاض الذهب

وأضاف المحلل الاقتصادي، في بيان، اليوم الاثنين، أن انخفاض الذهب ليس له علاقة بآليات العرض والطلب تمامًا ولا حتى الأسعار العالمية للذهب، مضيفًا أن السعر العالمي للذهب ما بين 1950دولارا للأونصة وبين 2050 دولارا للأونصة، بزيادة 100دولار انخفاض وصعود، في ظل تسجيل السعر العالمي اليوم 2037 دولارا للأونصة، وهو تحرك طبيعي في السوق، إلى أن ما يحدث في سوق الذهب كان عبارة عن تلاعب في أسعار الدولار وتم السيطرة عليه، متوقعًا انهيارا آخر في أسعار الذهب.

وشدد الخبير المصرفي والمحلل الاقتصادي، حذرنا من ركوب موجة الشراء للذهب، وتوقعنا في وقت سابق انخفاضه بشكل سريع وقوي، وهو ما يحدث الآن متوقعًا استمرار انخفاض الذهب لمعدلات تصل لـ 1000 جنيه في الجرام الواحد، موضحا أن «لعبة الذهب» انتهت ووفق القاعدة الاقتصادية بعد كل ارتفاع في أي شئ لابد من انخفاض آخر قادم لها، خصوصًا أنها غير محكومة بقوانين وعبارة عن مضاربات وتلاعب في الأسعار.