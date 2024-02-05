سر انسحاب ألوية جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.. السبب صادم

على الرغم من أن قيادات دولة الاحتلال الإسرائيلي تعلن بشكل واضح وقاطع أن الحرب على قطاع غزة ستستمر رغم إدانات العالم، وأنها تحقق انتصارا تلو الآخر، إلا أن جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ بداية التوغل البري في 27 أكتوبر الماضي، تعرض لخسائر فادحة في الأرواح والأسلحة والمعدات العسكرية، الأمر الذي أدى إلى قرارات من مجلس الحرب المصغر في إسرائيل بسحب ألوية الجيش، فمنذ نحو شهر تم سحب 5 ألوية، تبعها بعد ذلك عدة لواءات، فما السر؟ ولماذا يسحب جيش الاحتلال ألويته من قطاع غزة؟.

خرج عدد كبير من الألوية المهمة في صفوف جيش الاحتلال، كان أبرزهم اللواء «جولاني»، الذي قرر الانسحاب بعد مرور 60 يوما فقط على القتال في قطاع غزة، بسبب تعرضه لخسائر كبيرة بين جنوده، بحسبما ذكرته وسائل إعلامية عبرية، وتوالت الألوية على إثر ذلك بالخروج واحدا تلو الآخر، ومنذ شهر كشفت قوات جيش الاحتلال، عن سحبها لخمسة آخرين، فضلا عن أن عدد اللواء الواحد يشمل 3 إلى 7 آلاف جندي، نقلا عن موقع «العربية»، فضلا عن أنه لم يتبقَ في القطاع سوى عدد قليل من قوات الاحتلال، إذ أشارت إذاعة العدوان الإسرائيلي، إلى أنه لم يعد يوجد في المنطقة المستهدفة سوى 3 فرق من الجيش: «99» و«162» و«98».

سر انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة

وأرجعت وسائل إعلام عبرية هذه الهزائم إلى «الحوادث العملياتية»، إذ خسر جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا كبيرا من جنوده في مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ بداية التوغل في 27 من أكتوبر، بسبب النيران الصديقة بعد تعرضهم للقتل أو الإصابة على يد زملائهم أو لواءات جيش الاحتلال، وهو ما يطلق عليه في وسائل الإعلام العبرية بـ«الحوادث العملياتية».

الحوادث العملياتية مصطلح يستخدمه العدوان الإسرائيلي لوصف حوادث يتعرض لها جنوده عن طريق الخطأ، وذلك مثل حادث سيارة أو انفجار دبابة أو مركبة، وتشمل كل ما هو دون إطلاق الرصاص، ولم تعد تلك الحوادث قاصرة على قطاع غزة فقط، وإنما تشمل عدة أماكن أخرى مثل الضفة الغربية والحدود الشمالية مع لبنان، بحسب ما نشرته قناة «12 العبرية».

عدد القتلى بين صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفق الإحصاءات الرسمية التي أدلى بها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن عدد القتلى الذين سقطوا من جنوده وضباطه، وصلوا نحو 562 قتيلا، والمصابون إلى 2815 بينهم 429 في حالة صحية حرجة.