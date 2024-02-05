رفع كفاءة منظومة النظافة في شوارع مدينة بيلا وقراها

قامت رئاسة مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، برفع كفاءة منظومة النظافة العامة بالمدينة وقرى المركز، من خلال المرور والمتابعة والإشراف على أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات وتجمعات القمامة، بالإضافة لتجميل وتطوير المظهر الحضاري للشوارع والميادين العامة ورفع كفاءة الطرق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتكليفات أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

رفع تراكمات القمامة من مناطق تجمعها داخل القرى

وواصلت رئاسة مركز ومدينة بيلا، اليوم الاثنين، أعمالها لتحسين منظومة النظافة بمدينة بيلا والقرى التابعة لها، وتضمنت الأعمال على مدار اليوم رفع تراكمات القمامة وتفريغ الحاويات من مختلف المناطق داخل مدينة بيلا، ونظافة الشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع تراكمات القمامة من مناطق تجمعها داخل القرى، بجانب رفع كفاءة عدد من الطرق الرئيسية الواقعة بدائرة مركز بيلا، لمنع انتشار العدوى وتفشي الأمراض والأوبئة لخلق جو بيئي صحي ونقي للمواطنين.

نقل تراكمات القمامة إلى المقلب العمومي بالمدينة

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بيلا، بالمرور على النقاط الوسيطة بالقرى، للتأكد من نقل تراكمات القمامة إلى المقلب العمومي بالمدينة، والتأكد من سلامة معدات النظافة ورفع كفاءة منظومة النظافة لمنع انتشار العدوى وتفشي الأمراض والأوبئة لخلق جو بيئي صحي ونقي للمواطنين، بجانب المرور على الوحدات الصحية لمتابعة انتظام العمل، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى.

وفي سياق متصل، قامت إدارة التنمية بديوان مجلس مدينة بيلا، باستكمال أعمال قص وتهذيب وري الأشجار بعدد من الشوارع والأحياء ومنتزهات المدينة.