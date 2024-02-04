دعم مستشفى بيلا المركزي بمحطة معالجة لمياه ماكينات الغسيل الكلوي

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّه تم تزويد مستشفى بيلا المركزي بمحطة معالجة مياه الغسيل الكلوي بتكلفة 270 ألف جنيه، وتستوعب 32 ماكينة غسيل كلوي، وذلك في ضوء المتابعة وتحسين المنظومة الصحية وتلبية لاحتياجات المواطنين.

إنشاء مستشفى بيلا المركزي على مساحة 5200 متر

وأكد المحافظ أنّه تم إنشاء مستشفى بيلا المركزي على مساحة 5200 متر مربع عبارة عن «بدروم - أرضي - 5 طوابق»، والتي دخلت التشغيل التجريبي بالفعل بطاقة 114 سريرا منها 72 سرير إقامة، 16 سريرا للاستقبال والطوارئ، و20 سريرا للأطفال، و12 سرير عناية مركزة، و17 سرير أطفال مبتسرين، و13 سرير نساء وتوليد، بالإضافة إلى 20 سرير للباطنة، و28 سريرا للجراحات، 4 أسرّة تحضير عمليات، و6 أسرّة إفاقة، وسرير للعزل، فضلًا عن 30 ماكينة غسيل كلوي 16 سلبي - 12 إيجابي - 2 عزل»، و25 حضّان للأطفال «17 حضّان أطفال - 7 حديث ولادة - حضّان للعزل»، و4 غرف للعمليات، و28 عيادة خارجية، 2 صيدلية، و4 معامل للتحاليل الطبية، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة مقطعية CT، وجهاز أشعة تليفزيونية، و3 أجهزة أشعة نقال، وبنك دم تجميعي.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّه تم افتتاح مستشفيات جديدة أيضًا ومنها مستشفى بلطيم التخصصي، ومستشفى برج البرلس المركزي، ومستشفى سيدي غازي، ومستشفى قلين المركزي، ومبنى الدرجة الممتازة بمستشفى كفر الشيخ العام، بجانب أعمال التطوير التي شهدتها مستشفى فوه المركزي.

كما أكد أنه جار إنشاء مستشفى الحامول المركزي، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض المركزي، ومستشفى الطوارئ، ومستشفى الأورام بجامعة كفر الشيخ، إضافة لمد المستشفيات بأجهزة حديثة متعددة، وإضافة أقسام جديدة للغسيل الكلوي، وحضّانات للأطفال بعدد من المستشفيات، ومستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية، وتطوير مستشفى الصدر والحميات لتقديم خدمة طبية متقدمة لأهالي محافظة كفر الشيخ.

توفير المستلزمات والأدوات الطبية

ووجّه المحافظ بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، وتوفير المستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالي المحافظة.