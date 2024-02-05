وزير الخارجية يؤكد لنظيره العراقي ضرورة وقف إطلاق النار بغزة

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين.

بحث العلاقات المشتركة

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بحسب صفحة الوزارة على فيسبوك، أن الوزيرين أكّدا خلال الاتصال عمق وصلابة العلاقات المصرية العراقية، ورغبتهما المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق رحبة تحقق مصالح الشعبين الشقيقين وتحفظ سلامة واستقرار كل منهما.

واستعرض الوزيران أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واتفقا على مواصلة التنسيق من أجل تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي القائمة.

مناقشة التصعيد العسكري في العراق

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال تطرق إلى التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، بما في ذلك ما شهدته الساحتين العراقية والسورية مؤخرا، إذ شدد الوزير شكري على ضرورة العمل على احتواء التوتر المتزايد في المنطقة، مؤكداً أن القاهرة تدعم بشكل كامل أمن واستقرار العراق الشقيق.

الوضع في غزة

وأردف أبو زيد، أن الحوار تطرق إلى الوضع فى قطاع غزة، إذ أعاد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار والعمل على إدخال المساعدات بشكل مستدام للتعامل مع الوضع الإنساني المتفجر في القطاع.

وشدد وزير الخارجية على مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة، وبما ينذر بدفع الإقليم إلى المزيد من حالة عدم الاستقرار وتهديد مصالح شعوبه.