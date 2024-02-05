«صوتك مسموع» توضح طريقة الإبلاغ عن شكاوى النظافة ومخالفات البناء

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية، بضرورة وجود آلية مستمرة للتواصل مع المواطنين، وتلقى شكواهم والعمل على حلها.

واستجابت مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، لحل شكوى بعض المواطنين، بشأن تراكم مخلفات القمامة بشارع مسجد حجاج متفرع من شارع المعتمدية بمركز كرداسة محافظة الجيزة.

وأوضحت مبادرة «صوتك مسموع» أنه جرى تلقى الشكوى على وسائل التواصل للمبادرة، وعلى الفور تم التواصل مع رئيس مركز ومدينة كرداسة، والذي أفاد برفع جميع تراكمات القمامة، وإنهاء أسباب الشكوى، بالإضافة إلى عمل حملات بصفة دورية ومستمرة؛ للتأكد من عدم عودة المشكلة مرة أخرى.

حملات دورية الإبلاغ عن شكاوى النظافة

جدير بالذكر، أنّ مبادرة التنمية المحلية «صوتك مسموع»، تعمل على عدد من المحاور أساسية، وهي مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد، وتستقبل المبادرة الأفكار والمقترحات الجديدة التي تصلح للتطبيق في المحليات، ويتم التواصل الفوري مع فريق عمل «صوتك مسموع» من خلال وسائل الاتصال المختلفة التي تتيحها المبادرة عن طريق رقم واتساب، 01150606783، ورقم الخط الساخن 15330، والصفحة الرسمية للمبادرة على «فيسبوك»: «اضغط هنا» والبريد الإلكتروني Info7@mld.gov.eg، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها في أقرب وقت.