«التنمية المحلية» تواجه الزيادة السكانية بندوات توعوية في 3 محافظات

تلقت وزارة التنمية المحلية تقرير حول دور وحدات السكان في محافظات «الأقصر والسويس والجيزة» من أجل بحث القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال هذه المرحلة بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها.

وفي الجيزة شهدت المحافظة تنظيم ندوة بعنوان القضية السكانية وأهم العوامل المؤثرة بسبب الزيادة السكانية بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة بقرية الكريمات، وتناولت الندوة الوعي والثقافة مفاهيم الزيادة السكانية، والزواج المبكر وأهم الحقوق للأبناء تجاه الآباء، وأهم المشاكل التي يعاني منها الريف المصري من عدم الوعي والثقافة والحريات المنتهكة بحقوق البنات التي تتزوج في سن اقل من 18 عاما.

معرض ديارنا

وفي محافظة الأقصر، واصلت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر مشاركتها في معرض ديارنا للمنتجات الحرفية من خلال إبداعات مجموعة من العارضين وأصحاب الحرف اليدوية ومنتجاتهم اليدوية والحرفية وبتخفيضات وجودة عالية، كما قامت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر بعمل تدريب تجفيف الطماطم نظري وعملي.

منظومة التأمين الصحي

وفي محافظة السويس تم عقد ندوتين للتوعية المجتمعية حول منظومة التأمين الصحي الشامل بنطاق حي الأربعين والتعريف بوحدة السكان ودورها فى تحسين الخصائص السكانية، ورصد المشكلات والتنسيق لحلها ومتابعة تنفيذها، والتعريف بنظام التأمين الصحي الشامل يقوم على أساس التكافل الاجتماعي، وتناول أنواع العنف وأسبابه ووسائل علاجه، وكيف واجه وعالج الإسلام العنف؟ والمنهج المتفرد للإسلام في معالجة مشكلة العنف.