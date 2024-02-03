«التنمية المحلية»: إجراءات فورية لإزالة مياه الأمطار في مطروح والدقهلية

تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا من غرفة العمليات بشأن حالة الطقس في محافظتي مطروح والدقهلية، وذلك في إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية خلال الفترة الحالية بتعرض بعض محافظات الجمهورية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة.

إزالة تراكمات مياه الأمطار

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أهمية الاستعدادات التي تقوم بها المحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ، وسقوط الأمطار التي تتعرض لها المحافظات.

وتابعت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة جهود محافظة مطروح في التدخل السريع لمواجهة موجة الطقس السيئ، والتعامل مع أي أحداث طارئة، حيث تم إزالة تراكمات مياه الأمطار الغزيرة بعدد من مدن المحافظة.

مواجهة الطقس السيئ في الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية، تم مواجهة تقلبات موجة الطقس السيئ والتعامل الفوري معها وتلبية مطالب المواطنين، والاستجابة الفورية لشكواهم في هذا الشأن، وتم سحب مياه الأمطار وذلك من خلال فرق العمل الميدانية، وبمشاركة معدات الوحدات المحلية، بالتنسيق مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.