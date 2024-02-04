نائب محافظ القاهرة يوجه المراكز التكنولوجية بسرعة البت في طلبات المواطنين

أجرى الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، زيارة إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي الزاوية الحمراء، ورافقه رئيس الحي والأجهزة المعاونة، وذلك لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل ومتابعة معدل الإنجاز وتأدية الخدمات المقدمة للمواطنين في المواعيد المحددة، موجها بسرعة الانتهاء من فحص كل الطلبات المقدمة من المواطنين داخل المراكز طبقاً للوائح والقوانين مع مراعاة الالتزام بالتوقيتات المحددة، وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للارتقاء بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع كفاءة الشوارع

كما أجرى نائب المحافظ جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية، لمتابعة انتظام سير العمل وتفقد حالة النظافة ورفع كفاءة الشارع، كما تابع أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع حي الزاوية الحمراء ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة.

متابعة تنفيذ خطة الرصف

وشدد نائب المحافظ على أهمية متابعة تنفيذ خطة الرصف، ورفع كفاءة الشوارع والطرق والمحاور الرئيسية، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتلك المشروعات طبقاً للعام المالي الحالي لتحقيق الاستفادة من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للارتقاء بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها خدمات النظافة والتجميل والرصف وتطوير الطرق.