سفير فلسطين الأسبق بالقاهرة: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لقطع أواصر الترابط العربي

قال بركات الفرا، سفير فلسطين الأسبق في القاهرة، إن العلاقة بين مصر وفلسطين أبدية عمدتها نضالات كثيرة لمكافحة الاستعمار، مشيرا إلى أن 30% من العائلات الفلسطينية أصلها مصري، مؤكدا أن العلاقة بين مصر وفلسطين واقع فرض نفسه من منبع الإخوة والجوار.

وأضاف الفرا، خلال كلمته بالندوة المنعقدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بعنوان القضية الفسلطينية وعلاقتها بالأمن القومي المصري من وعد بلفور إلى طوفان الأقصى، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الجيش المصري دخل فلسطين في 1948 للدفاع عن فلسطين، مشيرا إلى أن الهدف من احتلال فلسطين هو قطع أواصر الترابط بين الوطن العربي.

دور مصر في دعم غزة

واستكمل السفير: نسعى في الوقت الحالي إلى وقف العدوان على قطاع غزة والذي لن يعود كما كان لأن البيوت والمؤسسات قد تم تدميرها، ولم يستطع جيش الاحتلال تحقيق أي من أهدافه المعلنة ومنها القضاء علي الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاحتلال اعترف أنه لم يستطع القضاء إلا على 25% من قوات الفصائل.