وزيرة الثقافة: معرض الكتاب منصة محفزة وداعمة للتفاعل والتبادل الثقافي

استضاف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، فعاليات الجلسة الحوارية بعنوان «مستقبل تنمية النشء والشباب بمصر»، شارك فيها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جيريمي هوبكنز، ممثل اليونيسف في مصر، والعديد من قيادات وزارة الرياضة، بقاعة ضيف الشرف بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وثمنت وزيرة الثقافة، التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، التي تستهدف الاهتمام ببناء وصقل قدرات الشباب المصري بالمجالات المتعددة، بما يحقق أهداف الدولة في بناء الإنسان، ما يؤصل أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة.

وأشادت بتجارب الشباب التي استعرضوها بالجلسة، حيث عكست قيمة ما تمتلكه مصر من نماذج واعدة ومبشرة، بمستقبل مشرق بالمجالات المتعددة، مؤكدة أن استضافة معرض القاهرة الدولي للكتاب لهؤلاء الشباب، يأتي تفعيلًا لدوره الجاد والبناء، كونه منصة محفزة وداعمة للتفاعل والتبادل الثقافي، ليس داخل مصر فحسب، بل بين الشباب ونظرائهم من مختلف دول العالم، غذ يحظى المعرض هذا العام، بمشاركة 70 دولة من مختلف قارات العالم.

دور الكتاب في توعية المجتمع

وجه أشرف صبحي الشكر لجهود وزيرة الثقافة، فى معرض الكتاب بدورته الحالية، موضحا أهمية ودور الكتاب في توعية المجتمع، التى تعود إلى آلاف السنين، بداية من أجدادنا الفراعنة، يمكن مشاهدتها على جدران المعابد منذ آلاف السنين، حيث أن الكتابة بدأت من أرض مصر إلى العالم، فمصر مهد الحضارة والثقافة والتاريخ.

وركز وزير الشباب والرياضة، أثناء الجلسة، على التعاون الناجح والكبير، بين وزارة الشباب والرياضة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة - يونيسيف، في تمكين الشباب والنشء، من خلال التدخلات المختلفة، وتعزيز تنميتهم، وتشجيع المشاركة النشطة والفعالة في جميع المجالات.

وأكد التزام وزارة الشباب والرياضة، بتنمية النشء، ومشاركتهم الفعالة، وتأهيلهم، وتدريبهم، حتى يكونوا نواة ومستقبل مصر القادم، مضيفًا وزير الشباب، إلى قيام الوزارة بالتعاون مع جميع المؤسسات والمنظمات المجتمعية والأممية، لتفعيل دور الشباب وتمكينهم في جميع مجالات الحياة.

وأشار «صبحي» إلى الدور الكبير للشباب في تنمية المجتمع، خاصة أننا نمتلك قاعدة عريضة من الشباب، يبلغ قوامها 65% من التعداد السكاني لمصر، مؤكدًا أن الدول التي تمتلك نسبة كبيرة من تعدادها السكاني للشباب، تعتبر مجتمعات قوية، كون طاقة الشباب الهائلة هي التي تحركها وترفعها، لذلك فالشباب ركائز أي أمة، وأساس الإنماء والتطور فيها.

واختتم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حديثه قائلًا: «نمتلك العديد من البرامج في كل المجالات التنموية في الشباب والرياضة، وتشهد الوزارة تعاون مميز وناجح مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف مثل مشواري، اللجنة الوطنية للشباب والمناخ وأندية المناخ وبرنامج الرياضة من أجل التنمية، بالإضافة إلى التعاون في برامج تمكين الفتيات عبر الرياضة والفنون بالإضافة إلى العديد من المشروعات والبرامج المتنوعة الجديدة مثل فنون تنموية، والشراكة في برنامج أنا متطوع».

تعاون مستمر بين الشباب واليونيسيف

فيما أثنى جيريمي هوبكنز، ممثل اليونيسف في مصر، التعاون القائم والممتد بين وزارة الشباب والرياضة واليونسيف، وألقى الضوء على دور اليونيسف في دعم المبادرات الشبابية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وشركاء التنمية، مثل: الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وسفارة هولندا.

وقال إنه سعيد دائما بالتواجد في هذه الأحداث الكبرى، وسعادته الكبرى هذا العام، أن اليونيسيف تساهم في ذلك، عبر دعم عمل المتطوعين الشباب بالمعرض لبناء قدراتهم.

كما أضاف أن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، من أهم محاور العمل على تنمية الشباب، وأن لدينا عدد كبير من البرامج المشتركة والاستراتيجيات ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، توسع في هذا التعاون.