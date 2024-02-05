رغم وفاتها.. «أم كلثوم» تدعم مصابي أحداث غزة بحفلة جديدة

أعلنت الشركة المنظمة لحفلة «100 سنة أم كلثوم»، عن التبرع بتذكرتين «رويال» في مزاد علني لصالح مصابي أحداث غزة، إذ تبدأ المزايدة على التذكرتين بداية من 10 آلاف جنيه مصري لكل تذكرة، ويمكن لأي شخص المشاركة في المزاد.

مساعدة مصابي أحداث غزة

وقالت الشركة المنظمة، في بيان لها، إن ريع التذكرتين سيذهب إلى الهلال الأحمر المصري لمساعدة ضحايا الأحداث الجارية في غزة، وذلك في إطار تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الظروف العصيبة.

ومن المقرر أن تنتهي المزايدة على التذكرتين يوم 15 فبراير 2024، لتعلن الشركة المنظمة بعد أكبر سعر وصلت له.

حفل «100 سنة أم كلثوم»

وتقام حفل «100 سنة أم كلثوم»، بمناسبة مرور 100 عام علي غناء أم كلثوم، ويحيي الحفل ريهام عبد الحكيم، ومروة ناجي، وإيمان عبد الغني، ومن المقرر ان يحضر عدد كبير من الجمهور، بسبب تمتع الثلاثة بشعبية جماهيرية كبير.