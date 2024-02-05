تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بكفر الشيخ

أزالت الأجهزة المعنية لمحافظة كفر الشيخ 25 تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 6643 مترا مربعا بمركز بيلا، ضمن الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وتابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ.

التصدي للتعديات على أملاك الدولة

وشدد المحافظ، في بيان، على ضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات جديدة، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

وقال المحافظ إنه جرى تنفيذ 25 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مساحة 6643 متر مربع أملاك دولة وأرض زراعية بقرى مركز بيلا، خلال اليوم التاسع من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.

استمرار موجة إزالة التعديات حتى أبريل

وانطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ، 27 يناير الماضي وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن.