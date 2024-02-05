سفير مصر في أثينا: اتفاق لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للمصريين باليونان سنويا

أجرى السفير عمر عامر، سفير مصر في أثينا، حواراً صحفياً مع وكالة الأنباء اليونانية «ANA-MPA» حول العلاقات الثنائية المصرية اليونانية، وما شهدته مؤخراً من تطور في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وغيرها من مجالات التعاون الثنائي.

المشاريع بين البلدين

وبحسب صفحة وزارة الخارجية عبر «فيسبوك» تناول السفير عمر عامر، في الحوار، المشروعات الاستثمارية الراهنة بين البلدين، خاصة مشروع الربط الكهربائي الذي ستقوم مصر من خلاله بتصدير الطاقة الكهربائية النظيفة والمتجددة إلى أوروبا عبر اليونان.

كما أشار السفير المصري في اليونان إلى بدء تنفيذ اتفاق العمالة الموسمية الذي سيوفر سنوياً أكثر من 10 آلاف فرصة للعمالة المصرية في اليونان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في مجال التعاون الطبي بين البلدين، وربط المواني، وتكنولوجيا المعلومات، ومكافحة التلوث البيئي.

أنشطة عديدة بين البلدين

كما أوضح السفير عمر عامر أن عام 2024 سوف يشهد العديد من الأنشطة الثقافية والسياحية، في إطار العام الثقافي السياحي المصري في اليونان.