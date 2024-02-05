مراسل «إكسترا نيوز»: فلسطين تتصدر ندوات معرض الكتاب في يومه الثاني عشر

قال محمد أبو عيطة، مراسل «إكسترا نيوز» من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن اليوم كان ممتلئا بالفعاليات المتميزة أهمها فعالية فلسطين، والتي ناقشت الحرب القائمة في غزة وانعكاساتها على الأمن القومي المصري والعربي وتقييم إجمالي ما تم خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وأضاف أبو عيطة، خلال رسالته للقناة، أن الفعالية كانت تدور حول سرد الموقف المصري تجاه قضية غزة، والتأكيد على دعم مصر للأشقاء الفلسطينيين، موضحًا أن كل هذه الجوانب تم مناقشتها خلال 3 ندوات عقدت في قاعات المعرض، وحضرها عدد كبير من القراء.

الاهتمام بحضور القضية الفلسطينية في المعرض

وأكد أن فلسطين كانت حاضرة حتى في ركن الطفل، والذي تم فيه تخصيص ركن لتعريف الطفل المصري بفلسطين وتعريفه بشقيقه الفلسطيني وبتضحياته وبعدالة قضيته، مضيفًا أن نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، قد حضرت افتتاح هذا الركن، واستضافت ندوة خاصة للتعريف بالشعر الفلسطيني، الذي يحكي قصة النكبة وكفاح الشعب الفلسطيني.

وتابع: «فعاليات معرض الكتاب مستمرة، وأبواب المعرض الخمسة المخصصة لاستقبال القراء مفتوحة منذ الصباح الباكر، ويتوافد عليها المواطنون سعيًا لاستثمار الساعات الأخيرة في عمر هذا المعرض».