مسؤول جناح النرويج: زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب يقارب عدد سكان بلدنا

قالت مسؤول جناح النرويج، ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب، مارجت فالسو، إن عدد الزوار يتراوح ما بين الـ3 أو 4 ملايين وهو نفس عدد سكان النرويج وهو ما يعد أمرًا ملهمًا، موضحةً أن هذه الزيارة هي الثانية لمصر، فقد جاءت السنة الماضية لمصر لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرةً إلى أن هذه الزيارة نتاج الزيارة الأولى، لأن الزيارة الأولى كانت بهدف التخطيط للزيارات القادمة.

فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأضافت «فالسو» خلال حوارها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أنها في حالة زيارتها للمعارض الثقافية الكبيرة مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب، فإنها تلتقي بالناشرين والمؤلفين والكتاب، ويتم تبادل الحديث بين الكتاب المصريين والنرويجيين، موضحةً أنها ترى ذلك بين كل فعاليات المعرض لأكثر من 70 لقاء سيتم عقدها خلال فعاليات المعرض.

الاحتفالات الثقافية بالنرويج

وتابعت: «النرويج ليس بها معارض بنفس الحجم، ولكن هناك احتفالات ثقافية في كل أنحاء الدولة، وبعض المنتديات الثقافية لعرض كتابات الأشخاص المؤثرين والمؤلفين وبعض الآداب المختلفة».