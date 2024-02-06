صيغ الصلاة على النبي من كتاب الكنز الثمين.. رددها الآن

ذكر الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، عددًا من صيغ الصلاة على النبي، والتي وردت في كتاب «الكنز الثمين في الصلاة والسلام على سيد المرسلين»، موضحا أنها من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى.

فضل الصلاة على النبي

وقال عضو الهيئة إنه قد ورد عن الشيخ أبي المواهب الشاذلي في كتاب «قوانين حكم الإشراق» صيغة للصلاة على النبي، وذكرت في كتاب الكنز الثمين في الصلاة والسلام على سيد المرسلين، وهي:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَقْبُولِ الشَّفَاعَةِ، مَنْ جَعَلْتَ طَاعَتَهُ لَكَ طَاعَةً، وَقَدَّمْتَهُ فِي الْقِدَمِ، فَكَانَ لَهُ الْقَدَمُ عَلَى كُلِّ ذِي قَدَمٍ، مَنْ عَيَّنْتَهُ فِي التَّعَيُّنِ الْأَوَّلِ، بِالْمَقَامِ الْأَكْمَلِ، وَخَصَصْتَهُ بِكَمَالِ النِّظَامِ، وَجَعَلْتَهُ لَبِنَةَ التَّمَامِ، إِمَامِ جَامِعِ الْأُنْسِ، وَخَطِيبِ حَضْرَةِ الْقُدْسِ، مَظْهَرِ حَقِيقَةِ الْوُجُوبِ الْمُنَزَّهِ، وَمَظْهَرِ إِمْكَانِ الْجَمَالِ الْأَنْزَهِ، مُحَمَّدِ الْخِلَالِ، وَأَحْمَدِ الْجَلَالِ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ سَلَامَ الْخُصُوصِيَّةِ، فِي حَضْرَةِ الدَّيْمُومِيَّةِ، وَأَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَيْكَ إِلَهِي، فِي الْبُعْدِ عَنِ كُلِّ لَاهِي، وَأَسْأَلُكَ الْقُرْبَ إِلَيْكَ، وَالِاعْتِمَادَ عَلَيْكَ، إِلَهِي بَسَطْتُ يَدَ الْفَاقَةِ وَالِافْتِقَارِ، وَجِئْتُ بِحَالَةِ الذِّلَّةِ وَالِانْكِسَارِ، وَقَدْ وَقَفْتُ بِالْبَابِ، وَتَوَسَّلْتُ بِالْأَحْبَابِ، فَأَجِبْ سُؤَالِي، وَلَا تُخَيِّبْ آمَالِي».

- «اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَاهُ لهُ».