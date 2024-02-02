«أوقاف القليوبية» تنظم 50 ندوة بالمساجد حول فضل الصلاة على النبي

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، تنظيم مساجد الإدارات المختلفة 50 ندوة دينية، تتناول موضوع «فضل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله».

غذاء الروح ونور القلب

وأكد وكيل وزارة الأوقاف خلال اللقاءات، أن هذا الموضوع هو غذاء الروح ونور القلب وراحة النفس وهو ما يحتاجه الناس خلال هذه الفترة في ظل الشدائد والمحن التي يشعر بها الناس بين الحين والآخر.

الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إلى أنه لا يوفق للصلاة على سيدنا رسول الله إلا كل محب أحب رسول وأحبه رسول الله، ونال شهادة الإيمان، لما ورد في الوحي الشريف إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فكان النداء لأهل الإيمان دون غيرهم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.

انعقاد مجلس الصلاة والسلام

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن جزاء المصلين على رسول الله هو مغفرة الذنوب ورفع الكروب وذهاب الهموم لما ورد في حديث رسول الله للصحابي الذي قال له سأجعل كل صلاتي ودعائي صلاة وسلاماً عليك يا رسول الله فقال له صلى الله عليه وسلم «إذاً يرفع الله همك ويغفر ذنبك».

وأضاف أنه جرى ختم الندوات بانعقاد مجلس الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله في ظل جو روحي وإيماني لدى جموع المصلين الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة بعنوان الندوات ومجلس الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، مؤكدا أن «أوقاف القليوبية» دائما على عهدها بأن خدمة بيوت الله شرف.