علي جمعة يكشف صيغة الصلاة التامة والكاملة على النبي.. تعرف عليها

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، صيغة الصلاة التامة والكاملة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لافتا أنّ هناك صيغ متعددة يرددها قطاع كبير من المسلمين للصلاة على النبي.

صيغة الصلاة التامة على النبي

وقال «جمعة» إن صيغة الصلاة التامة على النبي محمد وفق ما ورد في كتاب الكنز الثمين في الصلاة والسلام على سيد المرسلين ﷺ، بحسب ما ورد في السنة النبوية فقد جاءت كالتالي: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ، وسأل أنس بن مالك النبي ﷺ: كيف الصلاة عليك تامة؟ فقال: اللهم صلِّ على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه ، وصلِّ عليه كما ينبغي أن يُصلى عليه» رواه أبو سعيد في «شرف المصطفى».

أفضل صيغة للصلاة على النبي

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن أهل العلم أجمعوا أن أفضل صيغة للصلاة على النبي هي الصيغة الإبراهيمية، والتي تقال في النصف الثاني من التشهد من كل صلاة وهي «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيْدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».