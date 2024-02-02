فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. تغفر الذنوب وتجلب الخيرات

يوم الجمعة من الأيام التي لها مكانة خاصة عند الأمة الإسلام، ويفضل ممارسة بعض المناسك والروحانيات فيه مثل الصلاة على النبي، التي لها فضل عظيم في ذلك اليوم بالتحديد، لذا ترصد «الوطن» في السطور التالية فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

وقالت دار الإفتاء المصرية على فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، كما أن من تمسك بها فاز بالسعادة في الدنيا، وغُفر ذنبه في الآخرة، مضيفة أن الصلاة على النبي جالبة للخيرات، قاضية للحاجات، دافعة للنقمات، وبابٌ لرضاء الله تعالى، ونيل جزيل من الثواب واستجابة الدعاء.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الله عز وجل قال في كتابه العزيز في سورة الأحزاب عن فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة: «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا».

الصلاة على النبي

كما أوضحت الإفتاء أن الفقهاء نقلوا الإجماع على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة، وأنها تجب على كل مسلم مرة في العمر، كما أن يستحب البدء بها في كل أمور المسلم، وذلك لفضلها في قضاء الحاجات.