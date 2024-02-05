تنفيذ 4 حالات إزالة مخالفات بناء في غرب مدينة نصر بالقاهرة

قاد اللواء محمد مدحت، رئيس حي غرب مدينة نصر بالقاهرة، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع قسم شرطة مدينة نصر ثان وشرطة المرافق، حملة مكبرة لتنفيذ عدد 4 حالات إزالة لساحات مخالفة في شوارع صادق جوهر وجراحات اليوم الواحد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

منع التعديات على أملاك الدولة

وأشار رئيس الحي إلى استمرار الحملات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالحفاظ على أراضي الدولة، وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة، ضمن تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وأيضا توجيهات وزير التنمية المحلية، بالتصدي بكل حزم لأي محاولة للبناء المخالف دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين.