علامات تحذيرية.. كيف تكتشف وجود خلايا سرطانية في جسمك؟

تنشأ الخلايا السرطانية داخل أعضاء الجسم، ويكون لها علامات مختلفة بداية من نقص الوزن غير المفسر مرورًا بالآلام المستمرة مع مشكلات الرؤية والغثيان المتكرر أو القيء، وأتضح أن كل البشر لديهم خلايا سرطانية في جسدهم باختلافها، فكيف يكون تأثيرها على الجسم؟

الخلايا السرطانية في الجسم

وأوضح الدكتور فؤاد عبد الشهيد، أستاذ جراحة الأورام، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ أجسامنا تنتج باستمرار خلايا مختلفة، بعضها مرضي وبعضها عادي، مردفًا: «حدوث تغيرات أو طفرات في الخلايا بتنتج السرطان، تؤثر على الأعضاء الأخرى، وأجسامنا فيها خلايا كتير تظل تتكاثر».

علاقة جهاز المناعة بالسرطان

وأضاف أن الخلايا وتكوينها تعتمد على أنّ الجهاز المناعي يكون قويًا، لأنه يعتبر من دوافع الورم، مردفًا: «الجهاز المناعي القوي يكون قادرًا على التهام أو تدمير الخلايا السيئة، وبيتم رفع معدلات الاستجابة البيولوجية عند تقوية المناعة وده بيخلي الجسم مش ضعيف».

الوقاية من مرض السرطان

وأضاف أنه يمكن الوقاية من مرض السرطان عن طريق التالي:

- إتباع نظام غذائي صحي.

- تقوية الجهاز المناعي.

- الحفاظ على الوزن.

- الحد من تناول الأطعمة المصنعة.

- الفحص الذاتي للجسم.

- فحص الجسم بطريقة مستمرة، والوصول إلى الفريق الطبي لتشخيص حالتك.