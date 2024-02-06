تعرف على أغرب المدن بالعالم.. بعضها يعيش فيها السكان دون أبواب

كل قرية في العالم لها طرازها الخاص الذي يميزها عن غيرها، فهناك بعض القرى التي تمتلك مناظر طبيعية ونادرة جعلتها تتصف بالغرابة، منها ما يعيش سكانها في شارع واحد أو داخل المشروم، ونتيجة لذلك، نستعرض في هذا التقرير أغرب مدن العالم.

مدينة شاني شينجنابور الهندية، تعد من أغرب مدن العالم، إذ يعيش سكانها دون أقفال ومفاتيح لأبواب منازلهم، وتعتبر أول قرية في العالم، يُفتتح بها أول فرع لبنك دون أقفال، وفقًا لصحيفة «Euro Weekly News».

أغرب المدن في العالم

وجات من ضمن أغرب القرى والمدن في العالم، مدينة جيثورن الهولندية، والمعروفة باسم «مدينة الأشباح»، وتقع في محافظة أوفريجسيل ولا يوجد بها سكان، وطرقها في الأساس، عبر عن قنوات مياه خاصة بالتنقل.

قرية سولوسزوا البولندية التي يعيش جميع سكانها في شارع واحد، وهو أحد أطول الشوارع في بولندا بحوالي 9 كيلومترات، وبلغ عددهم نحو 6000 نسمة في 2013.

أرض التوائم

وتعرف باسم «أرض التوائم» بسبب الارتفاع الكبير في نسبة المواليد التوائم في البلدة، وتقع في البرازيل.

لم تقتصر أغرب المدن في العالم عند هذا الحد، حيث جاء ضمنها، مدينة شامولا بالمكسيك التي لا يلتقط سكانها الصور اعتقادًا منهم أنّ ذلك يشير إلى موتهم في وقت قريب.

مدينة الكهوف

مدينة كوبر بيدي بأستراليا، وتُعرف بمدينة المخابئ والكهوف، وتعد الأولى في تصدير الأحجار الكريمة للعالم، واستطاع سكانها، جذب السياح عن طريق إنشاء متاحف ومعارض وفنادق داخل الكهوف والمخابئ تحت الأرض.