محافظ الجيزة: تكثيف الحملات لتوعية المواطنين بخفض معدلات المواليد

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماع المجلس الإقليمي للسكان للوقوف على نسب ننفيذ خطط العمل المقررة، تماشيا مع جهود الدولة نحو تحسين الخصائص السكانية كما ونوعا، والعمل على تفعيل الاستراتيجية القومية للسكان وتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني المرتفع لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الحد من الزيادة السكانية

وأكد محافظ الجيزة خلال الاجتماع على أهمية التعاون وتضافر جهود المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لحل قضايا السكان، وتمكين الأجهزة المعنية من تنفيذ الخطط والمساعدة على إنجاز المهام وتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية، طبقاً لخطة الدولة وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة والتى تمكنت من خفض معدلات المواليد بنطاق المحافظة بنسبة 4.7 % عام 2023 بالمقارنة مع عام 2022.

تفعيل المبادرات ومشروعات العمل

وأوضح راشد أن المحافظة تسعى جاهدة لتقديم كافة سبل الدعم لتفعيل المبادرات ومشروعات العمل وتذليل العقبات وتكثيف الحملات لتوعية الجمهور من أهالى المحافظة بأهمية خفض معدلات المواليد، للقضاء على ظاهرة زيادة الكثافة السكانية بالمحافظة وما يتبعها من نتائج سلبية على معدلات النمو والرفاهية وتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية.

تمكين المرأة المعيلة

واستعرض خلال اللقاء تقرير المجلس القومى للسكان حول نتائج الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة، والتي نجحت في عقد 15 ألفا و270 ندوة توعية، و24 ألف فصل و قافلة لمحو الأمية، وتوجيه 84 قافلة للصحة الإنجابية، و462 عيادة متنقلة، وإجراء عدد 161ألفا و617 زيارة منزلية، وفحص 1777 طفل من أطفال الحضانات لاكتشاف الأمراض الوراثية و168 ألفا و771 فحصا لكشف الأمراض المعدية التي قد تصيب الجنين، وفحص 480 طفلا من أطفال دور الرعاية الاجتماعية وتوفير وتنظيم عدد 68 ألف فرصة عمل ومعرض للترويج عن سلع ومنتجات الأسر المنتجة، بالإضافة إلى توفير عدد 315 ألف علبة لبن مدعم للأطفال من عمر يوم وحتى سنة.

التعاون بين الجهات المعنية

وتمكنت محافظة الجيزة بالتعاون بين الجهات المعنية من إجراء 950 مسابقة بحثية وورشة عمل فى مجالات السكان وأثار البيئة على السكان، وتقديم عدد 75 قرض دوار لتمكين المرأة المعيلة من افتتاح المشروعات الخاصة بهم، واستخراج عدد 4000 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات، وتنفيذ 220 استجابة للشكاوى الواردة لمكتب شكاوى المرأة، ومبادرة جبر الخواطر بالمجلس القومي للمرأة، وتدريب 43 من مديري مراكز المعلومات بالأحياء والمراكز والمدن، ورؤساء إدارات السكان وممثليين من مديريات الخدمات على أنشطة المبادرة.

زيادة الخدمات وبرامج الرعاية الصحية

وناقش الحضور عدد من المقترحات لزيادة الخدمات وبرامج الرعاية الصحية للحفاظ على صحة المرأة والطفل والتوعية، بما يحافظ على حقوقهم وينمي جميع عناصر المجتمع، وتحسين الخصائص السكانية خاصة بالقرى بنطاق المراكز والمدن.

وتوصل الاجتماع إلى عدد من التوصيات والتي تستوجب تكثيف القوافل على الأماكن الأعلى كثافة سكانية وزيادة دور العبادة ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية والمتطوعين، وزيادة الاعتماد على الوسائل التكنولوجيا وعلى رأسها وسائل التواصل الاجتماعى لزيادة فاعلية جهود التوعية للقضاء على ظواهر ( زواج القاصرات، ختان الإناث، التسرب من التعليم، ارتفاع معدلات المواليد، العنف الأسرى).

حضر الاجتماع هند عبدالحليم نائب المحافظ، ومديري مديريات الصحة والتربية والتعليم والأوقاف والشباب والرياضة والتضامن الإجتماعي والقوى العاملة والثقافة ومسؤولي المنطقة الأزهرية، وإدارة الوعظ والكنيسة والرائدات الريفيات، والمجلس القومي للمرأة وإدارة تنظيم الأسرة، وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار ومديري الإدارات المعنية.