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جامعة بنها: تأمين صحي وإقامة مجانية في المدن الجامعية للطلاب الفلسطينيين

كتب:

حسن صالح
01:12 م | السبت 03 فبراير 2024
دعم جامعة بنها للقضية الفلسطينية

دعم جامعة بنها للقضية الفلسطينية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، موافقة مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للطلاب الفلسطينيين الوافدين الدارسين بالمجان، من خلال الإدارة الطبية بالجامعة والكليات.

الإقامة المجانية بالمدن الجامعية

كما وافق مجلس جامعة بنها أيضا على توفير الإقامة المجانية بالمدن الجامعية للراغبين من الطلاب الفلسطينيين، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات والأمور الخاصة بهم.

تقديم الدعم للطلاب الفلسطينيين

وأكد الجيزاوي أن الجامعة حريصة على دعم أبنائها من الطلاب الفلسطينيين وتقديم أوجه الدعم المختلفة لهم نظرا للظروف التي تمر بها دولة فلسطين واندلاع الأزمة في قطاع غزة.

وجدد رئيس الجامعة تضامن أسرة جامعة بنها وتأييدها الكامل لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة المصرية والقيادة السياسية دعمًا للقضية الفلسطينية، حيث قامت الجامعة بتنظيم وقفة تضامنية وحملات للتبرع بالدم بعدد من الكليات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

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بقلم حسن صالح