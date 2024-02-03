محافظ قنا يتابع إجراءات حصر المعدات التابعة لمجالس المدن

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة إجراءات حصر المعدات التابعة لمجالس المراكز والمدن بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحمدي حسين مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وحسني عيد مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالمحافظة، وأنور ياسين مدير إدارة شؤون المجالس، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

صيانة معدات محافظة قنا

واستعرض محافظ قنا الإجراءات الجارية لصيانة هذه المعدات لتعظيم الاستفادة منها في تنفيذ الأعمال التي تخدم منظومة النظافة، كما استعرض بيانا بحصر شامل ودقيق لجميع المعدات المتواجدة بالحملات الميكانيكية بمراكز ومدن المحافظة، وتضمن البيان موقف كل معدة من حيث الكفاءة والصيانة وعرض موقف العناصر البشرية العاملة بتلك المعدات والآلات وقدرتها الفنية، واطمئن على مراجعة كل المعدات والسيارات والوقوف على حالتها مع عرض تقرير فني بذلك لتعظيم الاستفادة منها في تنفيذ الأعمال التي تخدم منظومة النظافة واستعدادا لمواجهة أي طوارئ.

رفع كفاءة المعدات

ومن جانبه، أكد محافظ قنا حرصه على متابعة حالة المعدات التابعة للمحافظة وإجراءات صيانتها ورفع كفاءتها للقيام بوظيفتها الأساسية بالمساهمة في أعمال تجميل ونظافة المراكز والمدن والقرى.