صحيفة عبرية: مقتل 540 جنديا إسرائيليا عن طريق الخطأ في غزة

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، مقتل نحو 540 جنديًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن طريق الخطأ، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

حوادث متفرقة بالشكل الخاطئ

وأوضحت الصحيفة، أنّ 75 حادث إطلاق نار وقع في قطاع غزة، بجانب 31 حادث سير و388 حادث دهس وسط تقرير تشير إلى تخبط جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء حربهم على غزة.

إصابات وقتلى بالجيش الإسرائيلي

وأصيب من جيش الاحتلال الإسرائيلي بحسب بيانات صادره عنه، 2820 جنديًا منهم 429 في حالة خطيرة، فيما قتل حتى الآن منذ السابع من أكتوبر 562 جنديًا، فيما يعاني عدد كبير من جنود الجيش الاحتلال من اضطرابات نفسية وإعاقات.

إسرائيل تواجه محاكمة في محكمة العدل الدولية

وتواجه إسرائيل حاليًا تهمة تنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وقدمت الدعوة دولة جنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.