أمين «اقتصادية الشيوخ»: انهيار الدولار يؤكد سلامة السياسات النقدية للدولة

أشاد النائب أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية مؤخراً لمواجهة الارتفاع الجنونى لسعر الدولار، وتأثيره على الاقتصاد الوطنى، والذى تسبب فى زيادة التضخم، وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

أكمل نجاتى: أتوقع استمرار انهيار السعر إلى أن يقترب من السعر الرسمى فى البنوك

ماذا يعنى انخفاض سعر الدولار فى السوق الموازية؟

- الانخفاض الحاد والكبير فى سعر الدولار دليل كاشف على أنّ مضاربات تجار العملة لم تعبر عن السعر الحقيقى لقيمة الجنيه المصرى، فسعر الدولار فى السوق الموازية لا يعكس السعر الحقيقى للعملة الأجنبية، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على الدولار فى السوق السوداء فانخفضت أسعاره، ولا يمكن أن ننسى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة لاستكمال مشروعات البناء والاستثمار، وتعد إحدى الأدوات المطمئنة لأى مستثمر، وتعكس رسالة بأن الاقتصاد المصرى ما زال صامداً رغم التحديات العالمية المستمرة.

كيف واجهت الدولة المصرية المتلاعبين فى سعر الدولار؟

- اتخذت الدولة العديد من الإجراءات لمواجهة أزمة سوق الصرف، لإثبات يقظتها وقدرتها على مواجهة «الدولرة»، وتجار السوق السوداء، فضلاً عن أن تكثيف الحملات الأمنية والقبض على محتكرى العملة الأمريكية كان أحد الأسباب الرئيسية فى تراجع سعر الدولار.

ما دلالة هذا الانخفاض؟

- الأمر يعنى أن السياسات النقدية التى تتخذها الدولة المصرية سليمة، وتعزز ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، لذلك يتوقع العاملون فى المجال المصرفى والخبراء الاقتصاديون استمرار انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة.

إلى أى مدى يؤثر انخفاض سعر العملة الأجنبية على المواطنين؟

- بكل تأكيد سيكون هناك تأثير فى أسعار السلع نتيجة انهيار سعر الدولار فى السوق الموازية، حيث إنّ انخفاض سعر الدولار سيتبعه انخفاض فى أسعار جميع السلع الأساسية على جميع المستويات، لا سيما أن بعض المدخلات التى يتم استخدامها فى بعض الصناعات مثل الدواجن يتحكم فيها سعر الدولار.

هل هناك إجراءات أخرى يتعين على الحكومة اتخاذها خلال الفترة المقبلة؟

- لا شك أنّ نجاح سياسات الدولة فى مواجهة السوق السوداء سيسهم فى مواصلة انهيار سعر الدولار ليقترب من السعر الرسمى فى البنوك المصرية، ولكن يتعين علينا فى المرحلة المقبلة تكثيف الحملات الأمنية لمواجهة ظاهرة احتكار وحجب وتخزين السلع، خاصة أننا نقترب من شهر رمضان الكريم.

ما الخطوات التى يجب اتخاذها على وجه السرعة لمنع استمرار المضاربات الوهمية فى سعر الدولار؟

- هناك العديد من الإجراءات التى من شأنها منع استمرار تلك المضاربات، أهمها مواصلة الحملات الأمنية لضبط المتلاعبين بعمليات بيع وشراء الدولار فى السوق السوداء، بالإضافة إلى أنّ منح الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة سيسهم فى ضبط السوق المصرية.

المصنعون

هناك تأثير إيجابى لانخفاض سعر الدولار على المصنعين ورواد الأعمال، حيث إنّ هناك شريحة كبيرة منهم واجهوا مشكلات وتحديات كثيرة فى الاستيراد لعدم توافر العملة الصعبة، لذلك أتصور أن الدولة ستتخذ مزيداً من الإجراءات والقرارات الحاسمة لمواجهة حالة التضخم، وكذلك خفض أسعار جميع المنتجات وإتاحتها فى السوق المصرية بسعر يرضى المواطن.