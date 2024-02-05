خبير يتوقع تراجع الدولار 11 جنيها في السوق السوداء وانخفاض الذهب إلى 2700 جنيه

يواصل سعر الدولار في السوق غير الرسمية الانخفاض، في ظل الضربات المتلاحقة التي توجهها أجهزة الدولة ضد السوق السوداء والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وتوقع الخبراء تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، إلى مستوى 45 جنيهًا خلال الأيام المقبلة، مع وصول سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2700 جنيه.

تراجع سعر الدولار في السوق السوداء

وقال وليد عادل، الخبير المصرفي، إنّ ما حدث في السوق السوداء على مدار الساعات الماضية، من تراجع كبير في سعر الدولار، جاء نتيجة الإعلان عن استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات خلال الفترة المقبلة، مع الحملات التي شنتها الجهات الرقابية بقوة على كبار المضاربين في السوق السوداء.

الدولار سيتراجع إلى 45 جنيهًا

وأكّد الخبير المصرفي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه خلال أسبوع من اليوم سوف يتراجع الدولار إلى 45 جنيهًا من مستوى 56 جنيهًا، الذي يتداول عنده الآن في السوق السوداء، وربما أقل من ذلك ليتراجع بنحو 11 جنيهًا خلال الأيام القادمة، مرجعًا ذلك إلى أن هناك حالة من الخوف بين المضاربين، مما دفعهم إلى طرح الدولار للبيع، خوفًا من الخسائر بعد التراجع الكبير.

وتوقع «عادل» أنّ يتراجع جرام الذهب عيار 21 إلى 2700 جنيه خلال الأيام المقبلة، بسبب التراجع القوي للدولار في السوق السوداء، مشيرًا إلى أن التراجعات التي نشهدها حاليًا في الذهب كانت متوقعة.