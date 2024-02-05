10 سلع أساسية انخفضت بالأسواق بعد تراجع سعر الدولار.. أهمها الأرز والسكر

شهدت أسعار عدد كبير من السلع والمواد الغذائية الأساسية تراجعاً ملحوظاً، اليوم الاثنين 5 فبراير 2024، في مختلف الأسواق المحلية، بالتزامن مع التراجعات الحادة التي سجلتها أسعار الدولار خلال الفترة القليل الماضية بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، السلع التي تراجعت أسعارها اليوم الاثنين 5 فبراير 2024 في مختلف الأسواق، والتي جاء على رأسها السكر والأرز والدقيق والزيت والمكرونة، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار الأرز

وبحسب البوابة، فإن أسعار الأرز المعبأ شهدت اليوم الاثنين، تراجعا بنحو 1.39%، حيث سجل متوسط سعر السلعة نحو 33.96 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار الدقيق المعبأة

شهدت أسعار الدقيق المعبأة اليوم الاثنين، تراجعا بشكل طفيف، حيث تراجع السعر بنحو 4.25 % للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 26.56 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار السكر المعبأ

شهدت أسعار السكر المعبأ اليوم الاثنين في الأسواق المحلية، تراجعا بشكل ملحوظ، حيث تراجع السعر بنحو 1.23 % للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 38.55 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار المكرونة المعبأة

شهدت أسعار المكرونة المعبأة اليوم الاثنين في الأسواق المحلية، تراجعا بشكل ملحوظ، حيث تراجع السعر بنحو 4.91 % للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 27.28 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار الفول المعبأ

شهدت أسعار الفول المعبأ اليوم الاثنين في الأسواق المحلية، تراجعا بشكل ملحوظ، حيث تراجع السعر بنحو 11.75% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 49.33 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار العدس المعبأ صحيح

شهدت أسعار العدس المعبأ صحيح اليوم الاثنين في الأسواق المحلية، تراجعا ملحوظا، حيث تراجع السعر بنحو 7.66 % للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 62.9 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار العدس الأصفر

شهدت أن أسعار العدس الأصفر اليوم الاثنين في الأسواق المحلية، تراجعا بشكل ملحوظ، حيث تراجع السعر بنحو 16.36% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 56.45 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار زيت الذرة

شهدت أسعار زيت الذرة اليوم الاثنين في الأسواق المحلية، تراجعا بشكل ملحوظ، حيث تراجع السعر بنحو 7.62 % للتر، حيث سجل متوسط سعر السلعة للعبوة 1 لتر نحو 101.89 جنيه تقريبا.

تراجع أسعار زيت عباد الشمس

تراجعت أسعار زيت الذرة اليوم الإثنين ، في الأسواق المصرية، بنحو 6.34 %، حيث سجل متوسط سعر السلعة للعبوة 1 لتر نحو 84.75 جنيه تقريبا.