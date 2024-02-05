وفاة آخر شقيقات الفنان صلاح قابيل

رحلت عن عالمنا السيدة عصمت قابيل آخر شقيقات الفنان صلاح قابيل، وكشف عن الأمر ابنه عمرو قابيل عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك».

وفاة شقيقة الفنان صلاح قابيل

حيث قال عمرو قابيل ابن الفنان صلاح قابيل من خلال المنشور: «سبحان من له الدوام انتقلت إلى رحمه الله تعالى عمتي الحاجة عصمت قابيل، آخر أخوات أبويا الله يرحمه».

كما كشف عمرو قابيل عن موعد صلاة الجنازة، فقال: «صلاة الجنازة، غدا الضهر من مسجد أسد ابن الفرات، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».