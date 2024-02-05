«وجدي» ابتكر من الخردة «ألعاب توازن»: «بتلف لوحدها»

بين محلات الخردة عثر «وجدى» على موهبته، التى تاهت وسط عمله كسائق نقل ثقيل، ليستقطع لنفسه وقتاً يمارس فيه ما يحب بتجميع المسامير وما شابهها من بقايا المعدات ويعيد تدويرها حتى يصنع منها تحفاً وأنتيكات كديكور للمنازل والمكاتب، ويصنع أيضاً ألعاب التوازن.

البحث عن الخردة

ينطلق ابن مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية بين الطرقات ممارساً عمله وباحثاً عن الخردة التى صنع منها الأنتيكات ويحكى عن تجربته: «باجيب الخردة أعمل منها أنتيكات مسامير وغيرها من الخردة اللى بتبقى داخل الموتوسيكلات والسيارات ومفروض إنها مش نافعة، وبسوّق عن طريق التيك توك وناس بتكلمنى واللى يحتاج قطعة ببعتها له».

ألعاب التوازن التى يصنعها «وجدى» عبارة عن مسامير دون أى مغناطيس، ملخصاً فكرتها فى عبارة بسيطة أنها «حِمل ومتقسم»، لم يتعلم تصنيعها لكنها موهبته، وساعدته منصة «أيادى مصر»، التابعة لوزارة التنمية المحلية، على إبرازها وتسويقها.

الاعتماد على التوازن

الألعاب والأنتيكات التى ينفذها «وجدى» يحكى أنها تعتمد على التوازن، فهى مصممة من أوزان ومقاسات دقيقة لتصبح مجسماً يعطى شكلاً جمالياً وحركة دون كهرباء أو أى مصدر للطاقة، فهى تتحرك فى حركات دائرية اعتماداً على التوازن الدقيق بالمجسم.

مبادرة «أيادى مصر» هى منصة إلكترونية أطلقتها وزارة التنمية المحلية بهدف التسويق الإلكترونى لـ المنتجات اليدوية والتراثية، فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمى بهدف تمكين الفئات المهمشة وتقديم الدعم فى خلق فرص عمل وتوظيف الشباب والتى تؤدى جميعها إلى التنمية فى الريف ودعم المجتمعات المحلية، خاصة فئات الشباب والمرأة فى تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.