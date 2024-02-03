محافظة المنيا تشارك في معرض الجيزة الثاني للتراث والحرف اليدوية

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مشاركة وحدة «أيادي مصر» في معرض الجيزة الثاني للتراث والحرف اليدوية، بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لاسيما الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات، نظرا لدورها في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل.

دعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية

وأوضح المحافظ، أن المعرض يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية والتراثية، وحماية الهوية المصرية وما تتميز به المحافظات من حرف ومنتجات يدوية، والحفاظ عليها من الاندثار، إلى جانب المساهمة في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، مؤكدا تقديم الدعم الكامل للمشاركين كافة، لتحقيق العوائد الإيجابية لهم من خلال التسويق الجيد للمنتجات المصرية محليا وعالميا، خاصة التي تتميز بجودة عالية.

مشاركة عدد من الدول في المعرض

جدير بالذكر، أن المعرض ضم دول عربية وأجنبية، منها «مصر، واليمن، والصين، وبيرو، والمغرب، وفلسطين، والسودان، وسوريا )، بمشاركة 33 عارضا من محافظات مصرية «الجيزة، والمنيا، والفيوم، والوادي الجديد، ومطروح، والمنوفية، وأسوان».

وشاركت محافظة المنيا بالعديد من المنتجات اليدوية، منها «منتجات خشبية - خزف - السجاد اليدوي - فخار - منتجات الريزن والإكسسوار - منتجات المكرمية والكروشيه».