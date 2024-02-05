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الخارجية الأمريكية: لا نزال نقيم الأضرار الناجمة عن ضرباتنا في العراق

كتب:

محمد عزالدين
08:40 م | الإثنين 05 فبراير 2024
الخارجية الأمريكية

الخارجية الأمريكية

قالت الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تزال تقيم الأضرار الناجمة عن ضرباتها في العراق، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة لم تخطر العراق بهجماتها لكنها فعلت ذلك بعد الضربات التي نفذتها.

وأكدت الوزارة بأن حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وتابعت: «نواصل التنسيق مع كل الأطراف لإدخال مزيد من المساعدات لقطاع غزة».

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