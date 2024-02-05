الخارجية الأمريكية: لا نزال نقيم الأضرار الناجمة عن ضرباتنا في العراق

قالت الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تزال تقيم الأضرار الناجمة عن ضرباتها في العراق، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة لم تخطر العراق بهجماتها لكنها فعلت ذلك بعد الضربات التي نفذتها.

وأكدت الوزارة بأن حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وتابعت: «نواصل التنسيق مع كل الأطراف لإدخال مزيد من المساعدات لقطاع غزة».