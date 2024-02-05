«رياضة الدقهلية» تكرم أبطال الجمهورية في الكاراتيه

أعلنت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم، عن تنظيم حفل تكريم أبطال الجمهورية للكاراتيه والدوليين للموسم الرياضي 2022-2023 لمنطقة الدقهلية للكاراتيه.

تكريم أبطال الجمهورية في الكاراتيه

وأشارت إلى أن الحفل تضمن عرض فيديو عن تاريخ منطقة الدقهلية للكاراتيه وإنجازاتها، وجرى تكريم اللاعبين عن الإنجازات ومن ضمنها وجود 17 لاعبا بمنتخب مصر واشتراك 5 مدربين للتدريب بمنتخب مصر للكاراتيه.

وأكدت تقديم المديرية الدعم بشكل كامل من قبل الاتحاد لمنطقة الدقهلية للكاراتيه، مشيرة لسعادتها بالبطولات التي حققها اللاعبون، موضحة استمرار دعم مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية الكامل لرياضة الكاراتيه.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الدكتورة منى عثمان وإهدائها درع الاتحاد المصري للكاراتيه، قدمه لها محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، ودرع منطقة الدقهلية للكاراتيه قدمه لها الدكتور محمد الداودي رئيس منطقة الدقهلية للكاراتيه، كما تم تكريم الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وإهدائه درع باسم منطقة الدقهلية للكاراتيه، مقدما من الدكتور محمد الداودي رئيس المنطقة، بالإضافة إلى تكريم الأبطال وإهداء شهادات التقدير وكأس البطولات لهم.