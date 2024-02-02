تكريم أقرب الأصوات مٌحاكاة للشيخ الشحات محمد أنور في مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن

شهد حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، تكريم القارئ الشيخ المصري حسن هيكل، والقارئ الشيخ سيد راشد من أفغانستان، لأنهما أقرب الأصوات محاكاة للشيخ الشحات محمد أنور في العالم.

تكريم أقرب الأصوات محاكاة للشيخ الشحات محمد أنور

وكانت عائلة الشيخ الشحات محمد أنور الذي تحمل المسابقة اسمه في دورتها السابعة، أعلنت عن مسابقة علي هامش الدولية لتكريم أقرب الأصوات لوالدهم، وتسابق العشرات من المتقدمون حول اللقب، وفاز به المصري والأفغانستاني، الذين تم تكريم في حفل الافتتاح.

وكرمت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني أسرة الشيخ الشحات محمد أنور، وشارك نجله محمد والمعروف باسم« قارئ الملوك» في الحفل وقدم قرآن الافتتاح، وذلك بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

حفل الافتتاح

وأقيم اليوم حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها السابعة، والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد