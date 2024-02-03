محافظ قنا يشهد حفل تكريم متطوعي «حياة كريمة» تقديرا لمجهوداتهم

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فعاليات الحفل الذى أقامته مؤسسة «حياة كريمة» بالمحافظة، لتكريم المتطوعين بها، تقديرا لجهودهم خلال العام الماضي، وذلك في قصر ثقافة قنا.

حضر الحفل الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد عصمت، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بقنا، والعقيد أشرف البغدادي، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لتنمية المجتمع وخدمة البيئة، ومحمد عادل عمر، منسق عام المؤسسة بمحافظة قنا، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، والشخصيات العامة.

استعراض أهم إنجازات «حياة كريمة»

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، واستعراض إشارة البدء التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء مؤسسة حياة كريمه لخدمة أهل مصر والارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للفرد في القرى والمحافظات الأشد احتياجا، وكذا أهم إنجازات المؤسسة بقنا عام 2023.

وتضمن الحفل عرضا فنيا لفرقة قنا القومية للموسيقى العربية، قدمت من خلالها باقة متميزة من الأغانى الوطنية.

وتوجه محافظ قنا، بالشكر والتقدير للقيادة السياسية، على الدعم الدائم والجهود المخلصة لإرثاء قواعد العدالة الاجتماعية، وتحقيق الحياة الكريمة في ربوع الجمهورية.

محافظ قنا يكرم شباب المتطوعين

كما هنأ «الداودي» شباب المتطوعين بمؤسسة حياة كريمة، في يوم تكريمهم، واستعرض جهود الدولة في الارتقاء بحياة المواطنين، والعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على أرض قنا، من خلال العديد من المبادرات، وعلى رأسها تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، التي استهدفت 5 مراكز من أصل 9، بعدد 19 قرية أم، و87 رئيسية، و722 نجع وعزبة.

وأشار إلى أن المواطن القنائي يشعر بحجم الإنجازات التي تحققت بتلك القرى، على المستويات والخدمات كافة.

وفي نهاية الحفل، جرى تكريم متطوعي المبادرة، تقديرا لهم ولدورهم الفعال، كونهم قدوة لغيرهم من الشباب في تشجيع العمل الأهلي التطوعي، والتقاط الصور التذكارية، مع عرض فنى لقصر ثقافة قنا.