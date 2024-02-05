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«شجع المنتج المصري».. ملتقى لدعم التجار والمصنعين بالإسماعيلية

كتب:

عمرو الورواري
09:37 م | الإثنين 05 فبراير 2024
الغرفة التجارية في الإسماعيلية

الغرفة التجارية في الإسماعيلية

قال أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، إنه يجري التنسيق لإقامة ملتقى لتشجيع المنتج المصري في عدد من المحافظات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الشافعي، في بيان، أن الملتقى يستهدف عقد حلقات نقاشية هدفها وضع استراتيجيات لدعم المنتج المحلي وتشجيع التجار على دعم مشروعاتهم، مشيرا إلى أنه سيستضيف رؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات وعضوات مجلس سيدات الأعمال باتحاد الغرف التجارية، في ملتقى «شجع المنتج المصري» المقرر انعقاده الأربعاء.

الشافعي: لا بد من الاعتماد على المنتج المحلي لدعم الاقتصاد 

وقال رئيس غرفة الاسماعيلية التجارية إنه لا بد من الاعتماد على الإنتاج المحلي والذي يؤدي بدوره إلى التوسع في الإنتاج، وإنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة في المصانع القائمة، يترتب عليه تشغيل الشباب والعمالة سواء في المصنع أو في شركات التوزيع والمحلات.

وقال طلال الطاهر نائب رئيس الغرفة، إنه يجري العمل على زيادة التشغيل وتوفير المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال دعم الصناعة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تقديم حوافز غير مسبوقة لزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي، وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية.

وأشار إلى أن هناك مناقشات جادة ومستمرة مع كل المصنعين ومجتمعات الأعمال لحل العوائق والمشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعي سواء في استكمال المستندات للمشروعات أو تخصيص الأراضي.

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