الغرف التجارية تعلن بدء الأوكازيون الشتوي: غرامة العروض الوهمية تصل لـ2 مليون جنيه

قالت سماح حسين هيكل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة، إن الأوكازيون الشتوي يبدأ من اليوم ويستمر لمدة شهر، وبعدها سيكون هناك شهر آخر للتصفيات، وهو يتزامن بالمصادفة مع فترة البرد في تلك الأيام، ما يشجع الناس على الشراء، ونصحت بأن يكون السعر مكتوب على القطعة قبل وبعض التخفيض.

على المواطن التأكد من انضمام المحل للأوكازيون

وأوضحت في مداخلة لبرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أن المواطن عليه أن يتأكد من انضمام المحل الذي يشتري منه للأوكازيون ويجب أن يطالب بالفاتورة التي تحتوي نسبة التخفيض المعلنة للحفاظ على حقوقه، وأيضا معرفة الأسعار قبل الشراء للتأكد من نسبة التخفيض الموجودة، وفي حالة ثبوت أي تلاعب يتقدم المستهلك بشكوى من خلال وجود الفاتورة الضريبية الإلكترونية.

يسري الاسترجاع والاستبدال خلال فترة الأوكازيون

وأشارت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة إلى أنَّه خلال فترة الأوكازيون يسري الاسترجاع والاستبدال وإصدار الفواتير، وأي شخص يرفض استخراجها يمكن للمستهلك تقديم شكوى ضده، موضحة أنَّ غرامة التخفيضات أو العروض الوهمية تتراوح من 50 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه على المخالف.