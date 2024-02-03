«الغرف التجارية»: عقوبة غش البن تصل إلى الحبس (فيديو)

قال المهندس حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرف التجارية إن هناك رقابة صارمة من قل وزارة التموين والصحة على الأسواق، للتأكد من سلامة السلع الغذائية والبن، محذرا من يحاولون التلاعب في غش البن بالعقوبات الصارمة التي تصل إلى الحبس.

وشدد رئيس شعبة البن بالغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «TeN»، على أن مستخدمي البن الدائمين يستطيعون التمييز بسهولة، إذا كان البن تمت إضافة أي مكونات أخرى عليه أم هو بالفعل بن صافي.

علامات غش البن التي يمكن للمستهلك ملاحظتها

وأوضح رئيس شعبة البن بالغرف التجارية، أن هناك علامات غش البن التي يُمكن للمستهلك ملاحظتها، ومن أهمها:

- وجود «وش» سميك للقهوة بعد صنعها قد يكون علامة على إضافة كاربونات الصوديوم.

- طعم مٌر أو غير طبيعي للبن وقد يكون علامة على إضافة مواد كيميائية أو مواد أخرى مثل الحمص أو الفول.

- لون غير طبيعي للبن، وقد يكون علامة على إضافة مواد تلوين أو مواد أخرى.

- رائحة غير طبيعية للبن، وقد يكون علامة على إضافة مواد كيميائية أو مواد أخرى.

ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة غش البن

ونصح «فوزي» المُستهلكين بشراء البن من محلات مُوثوقة، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وفحص العُبوة جيدًا قبل الشراء، مؤكدا ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة غش البن وحماية صحة المستهلك.