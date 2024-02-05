«موازنة النواب» تكشف أسباب تراجع سعر الدولار

أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل تراجع أسعار الدولار في السوق الموازية، مؤكدا أن سعر الدولار سيصل إلى 45 جنيها في السوق الموازية خلال الأشهر المقبلة.

وأشار «الفقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي، إلى أن خفض سعر الدولار جاء لأسباب رئيسية وهي..

أن مصر ستتبع سياسة مرنة في سعر الصرف الفترة المقبلة، معلقا: الدولار سينخفض لـ45 جنيها في السوق الموازية خلال الأشهر القليلة المقبلة، والأسعار التوازنية ستكون من 35 لـ40 جنيها.

تحويلات المصريين بالخارج ستزداد

وعلق فخري الفقي قائلا: «المستورد لن يذهب للسوق الموازية مع نهاية العام بسبب ضخ كميات كبيرة من العملة الصعبة من قبل جهات مختلفة في البنوك المصرية، وتوحيد سعر الصرف سيؤدي لضخ متحصلات السياحة وتحويلات المصريين في البنوك الفترة المقبلة مع زيادة الطروحات، وهناك حالة ذعر لدى المضاربين بسبب الانخفاض في سعر الدولار».

وتابع الفقي: الطروحات الحكومية تتوقع وصول عائدها لـ10 مليارات دولار، وتحويلات المصريين في الخارج وصلت لـ32 مليار دولار العام الماضي، ثم انخفضت لـ22 مليار دولار، يعني فارق 10 مليارات بالكامل وهذا رقم كبير.

روشتة إصلاح اقتصادية

ووضع فخري الفقي روشتة إصلاح اقتصادية لمجابهة السوق السوداء والمضاربين على الدولار وأهمها «إتاحة المزيد من تدفقات النقد الأجنبي، إعادة الثقة في الاقتصاد المصري»، متوقعا ضخ صندوق النقد الدولي تمويلا في البنك المركزي من 3 لـ6 مليارات دولار.

واختتم فخري الفقي: قريبا سيتحرك سعر الصرف لدى البنك المركزي، وهذا سيربك المضاربين على أسعار الدولار وسيكون ضربة للسوق السوداء.