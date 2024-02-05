الإعلامي عبدالفتاح مصطفى يسلط الضوء على تراجع سعر الدولار في السوق السوداء

تحدث الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090، في برنامجه «دراسة واقتصاد»، اليوم الاثنين، عن تراجع سعر الدولار في السوق السوداء وكيف يدعم رفع الفائدة من المركزي المصري العملة الوطنية ويكافح التضخم.

واستضاف الإعلامي عبد الفتاح مصطفى خلال برنامجه اليوم الخبير الاقتصادي محمد أنيس الذي شرح أن تراجع الدولار في السوق السوداء خلال يومين لأكثر من 16 جنيه يعود لعدة أسباب أبرزها بيان صندوق النقد الدولي ورفع الفائدة في البنك المركزي الخميس الماضي لـ2% أدى إلى اضطراب في السوق الموازي وهو بداية تضيق الخناق عليه وبداية توحيد سعر الصرف، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وقرب الاتفاق بين الحكومة المصرية والمستثمرين على المشاركة فى تنمية مدينة رأس الحكمة تصل إلى 22 مليار دولار، وكذلك دور الأجهزة الامنية في ضرب أوكار الجريمة والمضارربين في السوق السوداء.

وأضاف أنيس خلال برنامج دراسة واقتصاد أن أسعار الفائدة في البنك الفيدرالي يؤثر على كل دول العالم، مشيرا إلى أن معدلات التضخم لديهم تشهد انخفاض الفترة الحالية ومن المتوقع تراجع أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2024 وهو ما سيكون مفيد لمصر وكل الدول النامية ودخول استثمارات. وتابع أن من المتوقع انخفاض في معدلات الفائدة عند بدء معدلات التضخم في الانخفاض تحت مستوى الفائدة ويستمر في مساره في التراجع لأن هو ما يحدث بالفعل خلال الـ4 أشهر الماضية حينها يمكن حدوث ذلك ومن المنتظر ذلك مع بدايات عام 2025.

واستكمل حديثه عن الفرق بين الشهادة والوديعة أن الشهادة عائدها مرتفع بشكل استثنائي بمدة محددة أما الودائع يمكن عملها في أي وقت وبعائد مرتفع أيضا واختيار المدة.

وعن أفضل الاستثمارات في الوقت الحالي، أوضح أنيس أن الشهادات من أفضل الاستثمارات في الفترة الحالية خاصة المتوفرين في أكبر بنكين حكوميين في مصر، الأهلي المصري ومصر، مدة العام بعائد 27% يصرف نهاية المدة و23.5% سنويا يصرف شهريا، وبحد أدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.