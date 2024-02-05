«التنمية المحلية»: الإشغالات تتصدر شكاوى المواطنين بـ857 رسالة خلال يناير

تلقت وزارة التنمية المحلية، خلال شهر يناير الماضي عددًا من الشكاوى على مستوى الجمهورية، تصدرتها شكاوى الإشغالات بـ857 رسالة، تلتها شكاوى القمامة بـ684 رسالة، ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ275 شكوى، ومخالفات البناء 268 شكوى، إضافة إلى 16 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار، و11 شكوى فساد، وجرى التواصل مع المحافظات للتعامل مع تلك الشكاوى.

شكاوى المواطنين

أشار تقرير وزارة التنمية المحلية إلى أن أغلب الرسائل والشكاوى خلال الشهر الماضي جاءت عبر الواتس آب بنحو 13 ألفًا و550 رسالة، كما تلقت صفحة مبادرة «صوتك مسموع» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نحو 3680 رسالة، بينما تلقى الخط الساخن نحو 441 اتصالًا، وخدمة البريد الإلكتروني للمبادرة تلقت 98 رسالة، منها عن مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

صوتك مسموع

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ مبادرة صوتك مسموع مستمرة، في تلقى شكاوى وبلاغات واقتراحات المواطنين على مستوى الجمهورية، والتفاعل الفوري معها، من خلال التواصل مع الجهات المختصة والعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية، من أجل تقديم خدمة افضل للمواطنين والحد من أي تجاوزات.

وأضاف في تصريحات «الوطن» أنّ المبادرة حققت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها، إذ تستقبل شكاوى وآراء المواطنين واستفساراتهم، ويجري الرد عليها وحلها بشكل سريع وينعكس ذلك على أرض الواقع.