رئيس «مياه القناة»: توصيل الخدمة لكنيسة الأنبا شنودة بالقنطرة غرب

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه سيتم البدء في الإجراءات المطلوبة لتوصيل خدمة مياه الشرب لكنيسة الأنبا شنودة في مدينة القنطرة غرب، والانتهاء من ذلك سريعا.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأضاف عصمت خلال لقائه آمال رزق الله، عضو مجلس النواب في الاسماعيلية، والقس ويصا وديع راعي كنيسة الأنبا شنودة بأبوخليفة، أن الشركة تعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظات القناة.

استمرار أعمال توصيل المياه للأماكن المحرومة

وأكد رئيس مياه القناة، أن الشركة تعمل على توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد وتدعيم وتوصيل خدمات مياه الشرب لهم، بالتنسيق بين أعضاء مجلس النواب والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما أوضح أن الشركة تستجيب لشكاوى المواطنين والتي يتم استقبالها عبر القنوات المختلفة، سواء عبر الصفحات الرسمية على فيسبوك أو واتساب، إلى جانب الخط الساخن الخاص بالشركة.